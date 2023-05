Varese città amica delle api: otto nuove aree per favorire l’impollinazione

Le api preziose alleate e Varese è loro amica. Nella città giardino in diversi punti in concomitanza con la Giornata mondiale delle api, celebrata il 20 maggio, sono state create nuove aiuole e aree fiorite, seminate con specie adatte a favorire api, farfalle e insetti impollinatori, da cui dipendono molte colture alimentari, proseguendo il progetto avviato l’anno scorso.

Le aree sono in via Fusinato, il giardino di via Brunico a Belforte, il giardino di via VIII marzo a San Fermo, il giardino delle ex officine a Sant’Ambrogio, l’area verde di via Pirandello, i giardini di via Astico, l’area verde di via Castellini a Casbeno e l’area di via Copelli. In queste zone sono stati posizionati i cartelli che spiegano il progetto che prosegue con la creazione di altre aree. E sono in arrivo nei prossimi giorni le casette per api e insetti impollinatori in prossimità delle aiuole fiorite e di alcune aree verdi.

“Sono stati seminate varietà di fiori e piante specifiche per fornire nettare e polline agli insetti impollinatori – spiega l’assessore alla tutela ambientale Nicoletta San Martino – un intervento avviato lo scorso anno e finalizzato a ripristinare ecosistemi delicati e importanti. La composizione dei miscugli fornisce una varietà di fioriture utili agli insetti e al tempo stesso un effetto visivo che abbellisce le aree cittadine”. Un bel segnale da Varese, “città giardino” amica delle api, un esempio virtuoso da seguire.