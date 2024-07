Aperto il cantiere per la ciclopedonale verso Tradate

Partiti i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale che collegherà Venegono Inferiore all’ospedale di Tradate, permettendo di percorrere in sicurezza a piedi o in bicicletta un tratto di strada provinciale pericoloso. L’intervento (costo 800mila euro) è frutto di un accordo tra le amministrazioni comunali di Venegono Inferiore e Tradate e la Provincia di Varese.

Il sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi spiega: "Già cinque anni fa, insieme a Tradate, abbiamo chiesto che la Provincia intervenisse su quel tratto che ogni giorno viene percorso da tante persone a piedi o in bicicletta, i due comuni si sono fatti carico della progettazione ,ora è stata trovata da parte della Provincia la copertura finanziaria e sono cominciati i lavori". Nel tratto interessato dal cantiere è stato istituito un senso unico alternato con il limite di 30 km orari per la circolazione, misure in vigore per tutta la durata dei lavori, che si stima sarà di circa 180 giorni. La nuova pista sarà lunga circa un chilometro e mezzo, con tratto ciclopedonale e illuminazione e permetterà di percorrere in sicurezza un tratto molto frequentato.