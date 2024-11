Anziana sola e smarrita, senza soldi né documenti: gli agenti la accompagnano a casa e le fanno la spesa

Ad aiutare un’anziana, in un momento di smarrimento dopo essersi accorta di aver perso la borsa con soldi, documenti e chiavi di casa, ci hanno pensato gli agenti della Polizia locale. È accaduto nei giorni scorsi a Gallarate. L’ottantenne aveva terminato il suo giro di commissioni in città e salita in auto, dopo essere uscita dalla banca, si è accorta di non avere più la borsa con sé. Agitata e preoccupata è rientrata nell’istituto bancario dove una dipendente ha chiamato la Polizia locale.

Subito è arrivata la pattuglia che ha tentato di tranquillizzare la signora che, seppure in uno stato di forte agitazione, ha rifiutato l’intervento del 118. Risultati infruttuosi i tentativi di recuperare la borsa, gli agenti hanno accompagnato a casa l’ottantenne e sono riusciti ad accedere all’immobile attraverso una finestra, poi con l’ausilio di un fabbro provvedevano a far cambiare la serratura.

Gli operatori, preso atto delle condizioni di solitudine e di fragilità della persona, hanno offerto un sostegno morale ed anche materiale, a proprie spese hanno acquistato cibo e generi di prima necessità per l’ottantenne, attivandosi anche con la banca, per consentirle di poter operare presso il proprio sportello, nonostante la mancanza del bancomat e del documento d’identità.

L’anziana, che vive sola e per la quale saranno valutate eventuali misure di sostegno, ha espresso la propria gratitudine per l’attenzione e le premure che le sono state rivolte dagli agenti intervenuti. “Questa storia è testimonianza di come la Polizia Locale non è solo sanzioni, ma anche cuore ed umanità”, commenta l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna, sottolineando la professionalità e la generosità degli uomini e delle donne del Comando di Via Ferraris, ogni giorno accanto ai cittadini.