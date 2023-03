Ancora in azione la banda che colpisce gli oratori

Ancora due furti negli oratori messi a segno nel weekend. Sono quasi una dozzina le effrazioni avvenute in città nelle ultime 3 settimane ai danni degli spazi dedicati ai giovani di proprietà della Comunità pastorale crocifisso risorto. Sabato 18 marzo nel mirino del ladro è tornato l’oratorio della Regina Pacis di via Roma. Il colpo è stato scoperto alla mattinata di domenica quando il primo volontario si è recato in via Roma per aprire la struttura per tutte le attività domenicali. Ma cosa è successo esattamente? Secondo una prima ricostruzione il malvivente si è nascosto all’interno del centro nella serata di sabato. Rimasto solo ha raggiunto il bar. Dopo aver sfondato la porta per guadagnarsi l’accesso ha cercato e trovato la cassa ma all’interno c’erano poche monetine.

Per uscire ha scavalcato la cinta dell’oratorio che da su via Caprera. Ai volontari della Comunità pastorale non è rimasto altro da fare che riparare i danni e sporgere denuncia ai carabinieri. La notte successiva un secondo colpo all’oratorio di via Legnano. In questo caso il ladro di oratorio ha sfondato la rete dopo aver scavalcato la recinzione. Ha sfondato il vetro della finestra della cucina e ha raggiunto il bar. Anche qui si è cercato la cassa che è stata trovata vuota. Così preso qualche pacchetto di caramelle e cioccolatini se ne è andato. S.G.