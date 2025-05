Appartamenti. Tanzi: un’isola per l’autonomia

CASSANO MAGNAGO (Varese) Sono stati inaugurati in via Volta gli Appartamenti Isa Tanzi dedicati - presenti il sindaco Pietro Ottaviani e l’assessore ai Servizi sociali di Gallarate Chiara Allai, con la benedizione di don Emanuele Lupi - ora a disposizione dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento, resi possibili grazie al contributo di Fondazione Ubi per Varese. La residenza Tanzi, di proprietà di Solidarietà e Servizi dal 2009, ha accolto finora una cinquantina di persone con disabilità, ma dopo 15 anni la struttura aveva bisogno di un restyling. "Abbiamo colto l’occasione di una riorganizzazione dei nostri servizi residenziali – ha detto Giacomo Borghi, responsabile area residenziali e domotica di Solidarietà e Servizi – per trasformare la Residenza Tanzi in Appartamenti, due soluzioni distinte, una a piano terra e l’altra al primo, che funzioneranno separatamente e saranno in grado di ospitare 5 persone ciascuna. Per noi è un intervento importante, perché ci consente di investire in progetti per sostenere sempre di più l’autonomia delle persone di cui ci prendiamo cura".

La vita quotidiana è organizzata come quella di una qualunque casa. Ci sono Mattia, Massimo, Stefano, Giovanni, Emma, Angela e Luigia. Ognuno ha i propri compiti e partecipa alla gestione domestica, insieme a educatori e personale ausiliario. "Le persone hanno quasi tutte un discreto grado di autonomia – ha sottolineato Elisa Colletto, la coordinatrice degli Appartamenti –. Durante la giornata hanno i loro impegni, nel tardo pomeriggio si ritrovano insieme, con un operatore che li affianca nelle ore serali, per la cena e le piccole grandi incombenze domestiche". Con questa ristrutturazione si amplia la possibilità di percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine.

Rosella Formenti