"Anch’io orfano di femminicidio. Penso ai figli"

Ad Albizzate c’è una nuova panchina rossa dedicata alla memoria di Olga Granà, uccisa dall’ex marito dal quale era separata da cinque anni, il 26 luglio 1997 davanti alle Poste. Il figlio Giuseppe Delmonte (nella foto) ha fondato l’associazione Olga che promuove iniziative per educare contro ogni forma di violenza portando la propria testimonianza nelle scuole. A Samarate l’altra sera la tragica replica della vicenda di Olga, ancora una volta una madre strappata ai figli, orfani di femminicidio.

"Anche Teresa Stabile era una madre – dice Delmonte – Uno dei figli, il minore, ha 19 anni come me quando di colpo con i miei fratelli mi sono trovato nel buio più completo, senza una madre, senza un padre. Eravamo soli, nell’indifferenza, in una tragedia che ci inghiottiva e che non potevamo capire". Ogni volta, e accade troppo spesso, è come rivivere la tragedia della madre, un elenco di vittime che non si ferma, sempre più doloroso. Delmonte, che ha 48 anni, è strumentista in sala operatoria e da un anno ha appunto fondato l’associazione Olga per diffondere nelle scuole la cultura del rispetto. "Promuoviamo incontri in tutta Italia: per prevenire e contrastare la violenza bisogna cominciare dalla scuola. Ma non è facile, e se ci riusciamo è grazie a docenti illuminati che comprendono il valore della nostra attività, mentre manca ancora da parte delle istituzioni l’attenzione necessaria".

Poi un pensiero ai figli di Teresa Stabile: "Spero che non vivano l’indifferenza che ho vissuto io e che abbiano un supporto psicologico". Il 9 giugno a Milano Olga presenterà una borsa di studio dedicata a Olga Granà, per sostenere gli orfani di femminicidio ai quali garantire il sostegno economico per proseguire gli studi.

R.F.