Ambulatori medici a Arsago Seprio: pediatri e medici in sede a ottobre

Sono partiti ieri i lavori per realizzare i sei ambulatori all’ex asilo nido Achille Porraneo: "I lavori finiranno a breve e per ottobre sarà tutto completato" garantisce il sindaco Fabio Montagnoli. L’ex nido sarà pronto due anni dopo l’annuncio del piano di riqualificazione. Saranno realizzati sei ambulatori medici: quattro destinati ai pediatri e due ai medici di base del paese. Ad aprile Giovanni Storti, dello storico trio comico (nella foto), aveva fatto da padrino al progetto di Manima nella nuova sede all’ex asilo. Uno spazio a disposizione dell’associazione che collabora con ospedali, terapie intensive neonatali e reparti specialistici, fornendo i propri servizi e trattamenti osteopatici specializzati su neonati fortemente prematuri. Poi al via il centro di prima infanzia “Piero Teruzzi“ con un servizio rivolto ai bambini da 12 a 36 mesi, con eventualmente la presenza di un adulto di riferimento, che partirà il prossimo 2 ottobre.

Le tariffe per poter usufruire del servizio sono suddivise in base all’Isee: 45 euro mensili per chi ha un Isee fino a 8mila euro, 50 per chi ne ha uno superiore a 8mila euro o per i residenti che non presentano attestazione, 63 euro per i non residenti (non sono previste agevolazioni o riduzioni della tariffa). Le rette devono essere versate entro il 25 del mese antecedente la frequenza, ad eccezione di quella relativa a ottobre che dovrà essere versata entro il 30 settembre. L’ammissione dei bambini viene effettuata sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione definendo un’apposita graduatoria – riporta il documento informativo –. È possibile, qualora per motivi di salute il bambino dovesse non frequentare il centro per più di 15 giorni, richiedere una decurtazione della retta mensile proporzionale al periodo di assenza presentando apposito certificato medico attestante le motivazioni dell’assenza".

Oggi resta solo da inaugurare gli ambulatori medici.

Christian Sormani