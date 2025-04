Altro colpo alla Rotonda di Saronno. Questa volta il blitz dei ladri sfuma

Nuovo assalto alla Rotonda di viale Lazzaroni, stavolta i ladri sono stati costretti alla fuga a mani vuote per l’arrivo tempestivo delle guardie giurate e dei carabinieri. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. I ladri sono entrati in azione intorno alle 2,35. Come prima mossa, hanno posizionato una fila di cassonetti e cartelli stradali per ostacolare l’accesso alla zona e ritardare l’intervento delle forze dell’ordine. Un accorgimento risultato vano. I malviventi sono riusciti a forzare una porta laterale, ma hanno fatto scattare l’allarme. Il rapido intervento delle guardie giurate li ha messi in fuga. Nella notte è stato effettuato un primo sopralluogo da parte dei responsabili delle attività, insieme ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare gli autori del blitz, il secondo in meno di un mese.

S.G.