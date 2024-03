All’ex Lazzaroni finita l’occupazione

Graffiti sui muri dell’ampio cortile e alcuni sacchi di spazzatura: è tutto quello che rimane dell’occupazione dello stabilimento dell’ex Lazzaroni realizzata nel weekend dai ragazzi del centro sociale Telos che con un corteo e un’occupazione temporanea hanno festeggiato i 15 anni di storia del gruppo. Tutto è iniziato sabato pomeriggio quando alle 17 gli anarchici si sono ritrovati in via Concordia davanti ad una delle storiche sedi del centro sociale. Da lì dietro lo striscione "Diffondiamo autogestione" hanno, intorno alle 18,30 di sabato, dato vita ad un corteo. La manifestazione arrivata a contare oltre 300 persone ha visto anche messaggi per la pace in Palestina con la lettura di comunicati e il messaggio "Stop genocide" lanciato dalla bandiera palestinese esposta. Il corteo ha attraversato via San Giuseppe, via Primo Maggio, via Novara fino in via Iv novembre ad Uboldo. Ad accogliere il gruppo alcuni fumogeni e striscioni sullo stabilimento ex Lazzaroni subito occupato. La festa è continuata con musica a tutto volume fino alle 5 del mattino di domenica. Intorno alle 8 dopo aver dormito per terra i ragazzi hanno lentamente, alla spicciolata, lasciato il cortile.

Sara Giudici