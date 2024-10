Alla conquista di Milano. I bruscitti buoni e solidali

"Sapessi com’è strano, gustare i bruscitti a Milano", potrebbe essere una variazione gastronomica della celebre canzone degli anni 60, con il piatto tipico bustocco tutelato nella ricetta originale, depositata dal notaio dal Magistero dei bruscitti, che sarà in tavola venerdì nel capoluogo lombardo in piazza Città di Lombardia. Un’occasione unica che coniugherà la bontà semplice dei bruscitti, arrivati al terzo millennio secondo la tradizione tramandata dai nonni, con la solidarietà. Buoni e solidali, perché l’evento ha uno scopo benefico importante: sostenere con il ricavato la Fondazione Bianca Garavaglia, dal 1987 accanto ai bambini malati di tumore, con progetti di ricerca, cura e assistenza. Un appuntamento a cui non si può mancare e a cui parteciperà lo chef Sergio Barzetti.

"L’autunno è la stagione ideale per mangiare questa specialità – dicono i Confratelli del Magistero, che lanciano il loro appello ai milanesi – è la vostra occasione: vi aspettiamo". A distribuire le porzioni fumanti di bruscitti, i tocchetti di carne cotti a lungo, accompagnati dal buon pane di una volta e da un buon bicchiere di vino rosso, saranno alle 19 i Confratelli, che indosseranno il mantello rosso e il collare con le spillette delle tante Confraternite italiane incontrate negli anni, come moderni cavalieri della “tavola imbandita“. Non mancherà l’interpretazione dolce della ricetta, “pulenta e bruscitti“, con crema e gocce di cioccolato. Una serata speciale: dalle 18 alle 21 il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto ad accesso libero e gratuito, offrendo a tutti la possibilità di godere di una delle più spettacolari viste sulla città.

Intanto è già sold out a Busto Arsizio l’evento “Ul dì di bruscitti“, in programma, com’è tradizione dalla prima edizione della giornata dedicata al piatto tipico, il primo giovedì di novembre: aperte le iscrizioni per la cena di giovedì 7 a Malpensafiere, in pochi giorni sono andati esauriti i posti disponibili a tavola: 550. Per chi non è arrivato in tempo c’è la lista d’attesa… in panchina. Fino all’ultimo si può sperare, la prenotazione viene presa in carico e se qualcuno dovesse rinunciare, si sarà prontamente chiamati. Per 550 l’appuntamento è alle 20 di giovedì 7 novembre. Nel frattempo i bruscitti con i loro cavalieri, i Confratelli del Magistero, si preparano venerdì 18 ottobre a conquistare Milano.