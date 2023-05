Albizzate, un uomo investito e ucciso dal treno. Circolazione sospesa sulla Varese-Gallarate-Milano

Albizzate (Varese) – Tragedia in serata ad Albizzate, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno in transito. E’ accaduto intorno alle 19 in prossimità della stazione

ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e auto medica, i vigili del fuoco e

gli agenti della Polizia ferroviaria per i rilievi.

Ancora da chiarire la dinamica. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che sarebbe morto sul colpo, travolto dal treno 2566 partito da Milano Porta Garibaldi alle 18 e con arrivo previsto a Varese alle 18.53. La circolazione sulla linea Varese-Gallarate-Milano è stata sospesa, pesanti i disagi per i pendolari, dalle 21 sta riprendendo.