Alberghiero Falcone. In arrivo 400mila euro per i lavori alle cucine

Il nuovo anno è cominciato con due buone notizie per l’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate, un fiore all’occhiello in città, soprattutto per il settore alberghiero: dalla Provincia di Varese, prima con l’assessore provinciale al Bilancio Mattia Premazzi (foto), poi con Alessandra Agostini, delegata provinciale per l’Edilizia scolastica, l’annuncio dei fondi stanziati per gli interventi di manutenzione di cui l’edificio, inaugurato nel 2010, ha necessità. All’inizio di gennaio Premazzi ha detto "Per il Falcone a bilancio ci sono già 120mila euro per i lavori alle cucine, soldi che sono subito disponibili". Nei giorni scorsi sulla situazione dell’istituto superiore gallaratese è intervenuta Alessandra Agostini, delegata provinciale per l’edilizia scolastica che ha dichiarato: "Confermo che la Provincia ha stanziato circa 400mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti". Nel mese di dicembre circa 700 studenti avevano scioperato, la protesta era stata decisa per richiamare l’attenzione sui problemi dell’edificio, in particolare per l’impianto di riscaldamento perché le aule erano al freddo e poi per le infiltrazioni dal tetto con la necessità di intervenire con i secchi lungo i corridoi in caso di pioggia. Ora la Provincia ha confermato l’attenzione sull’istituto gallaratese e ha stanziato i fondi necessari per avviare i lavori e risolvere le criticità. R.F.