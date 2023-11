Al valico con lingotto e 5mila euro. Condanna definitiva per l’evasore

Il 27 maggio 2020, in pieno Covid, Giordan Hudorovich, 38 anni, residente a Montello nella Bergamasca, era stato fermato al valico di Bizzarone, diretto in Svizzera, alla guida di un’auto di grossa cilindrata. A bordo un lingotto d’oro da un etto e oltre 5mila euro in contanti, trovati dai Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco. Ai militari aveva riferito di essere diretto al casinò, ma a suo carico era risultato un debito con l’Erario di 360mila euro, derivante da un’attività di compravendita di auto su cui non aveva mai pagato le tasse. Debito salito poi a quasi 500mila euro quando era finito a processo a Como, a maggio 2022, e condannato a un anno. Il giudice aveva ritenuto che lingotto e soldi stessero espatriando per nasconderli al Fisco. Sentenza confermata in Appello e ora anche in Cassazione.