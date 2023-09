Al Mater Domini la Giornata del cuore

Volete una spremuta d’arancia, prodotta in modo inedito? Sarà possibile domani, “pedalando“ su un’installazione interattiva all’ospedale Mater Domini (Edificio 3, dalle 8.30 alle 13.30). Non un gesto ozioso, ma un momento di consapevolezza sul legame tra attività fisica, alimentazione e benessere.

L’iniziativa rientra in un programma di prevenzione dedicato alla salute del cuore, che propone anche incontri con specialisti e consulti gratuiti. Le cinque giornate, dal 26 al 30 settembre, sono promosse da Humanitas Mater Domini e Humanitas Medical Care. Obiettivo: riempire di contenuti la Giornata mondiale del cuore.

Oggi e domani (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19), al Centro Odontoiatrico Humanitas Mater Domini, sarà inoltre possibile eseguire un check up della parodontite, malattia infiammatoria orale cronica che distrugge le strutture portanti dei denti e rappresenta uno dei fattori di rischio dell’ipertensione arteriosa (prenotazione telefonica al numero 0331.476336). Ci saranno anche i cardiologi, a disposizione per consulti cardiovascolari gratuiti, misurazione della pressione ed elettrocardiogramma (Ecg). Per partecipare è richiesta l’iscrizione (www.materdomini.it).

Silvia Vignati