Al debutto col romanzo distopico

“Il paese più bello del mondo“: un libro distopico su un futuro non troppo lontano. È il romanzo d’esordio di Luca Zorloni, giornalista e responsabile editoriale di Wired.it, che lo presenterà sabato dalle 17,30 al Mondadori Bookstore di via Morosini. Italia, 2032: le città d’arte sono diventate parchi a tema dove si regala ai turisti stranieri un viaggio nel tempo, nella Venezia di Goldoni o nella Firenze di Dante. Sembra che il governo dia importanza ai monumenti storici, il “petrolio” nazionale, ma in realtà vige un sistema oppressivo che costringe i cittadini a prestare servizio nei parchi e obbedire ciecamente al regime. La Rete però non ci sta...