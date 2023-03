Aiuta i migranti a raggiungere la Svizzera, sei anni a passatore

Ha patteggiato 6 anni, al Tribunale di Varese il tunisino di 33 anni "passatore" di clandestini, a cui dietro pagamento, garantiva il trasporto verso il Nord Europa. Dovrà pagare anche una multa pari a 84mila euro. L’uomo era stato intercettato tra Viggiù e Clivio il 16 dicembre del 2021 dagli agenti della polizia locale del Monte Orsa. Il tunisino viaggiava a bordo di un’auto con targa francese in direzione della Svizzera, alla vista della pattuglia aveva accelerato proseguendo in una strada sterrata a fari spenti. A quel punto era arrivata un’altra pattuglia della Polizia locale e la vettura era stata fermata. In auto con il tunisino c’erano 5 siriani, sprovvisti di permessi, che si erano affidati al nordafricano per raggiungere la Germania e il Nord Europa.

Dagli elementi raccolti era risultato chiaro il ruolo del tunisino, passatore di clandestini, erano quindi scattate le manette per la violazione sulle norme del testo unico dell’immigrazione. R.F.