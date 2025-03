Aerei, sos rumore. Il Comitato: più centraline

SOMMA LOMBARDO (Varese)

Lettera al sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria (foto), del Comitato Vivere a Coarezza per contrastare l’inquinamento acustico. Il Comitato, visto il siperamento dei rumori certificati dal monitoraggio di Arpa dal 18 aprile al 30 settembre 2024, durante la sperimentazione delle nuove rotte, chiede "l’installazione di altre due centraline fisse di Arpa per il rilevamento del rumore, sopra le ex-scuole elementari di Coarezza e nei pressi della cisterna acquedotto di Maddalena". E infine "la parificazione oraria in merito all’utilizzo della pista di sinistra; l’eliminazione del continuo sforamento degli orari notturni e diurni di volo nonché del “risorvolo“ degli aerei, che partono dalla pista di destra per poi transitare sulle teste dei residenti di Coarezza".

Rosella Formenti