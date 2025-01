Aerei, i progetti per il futuro . Dall’Italia agli Stati Uniti via alla sfida tra gli studenti

Si chiama Gispa, ovvero Gara internazionale scuole progettazione aeronautica. È un progetto nato nel Varesotto, su idea dell’Istituto Ponti di Gallarate, che da cinque anni lo organizza. L’edizione 2025 del concorso è stata presentata a Varese, presso un luogo simbolo della “provincia con le ali” come l’Aero Club Adele Orsi di Calcinate del Pesce. A fare gli onori di casa la presidente Margherita Acquaderni: tra gli interventi anche quelli del sindaco Davide Galimberti e del dirigente scolastico Massimo Angeloni. Entro il 28 febbraio saranno raccolte le adesioni: l’invito a partecipare è stato lanciato a più di 20 istituti di costruzioni aeronautiche in Italia e ad altre scuole dello stesso indirizzo tra Europa e Stati Uniti.

La competizione sarà un’opportunità importante per gli studenti per sviluppare competenze fondamentali per il loro futuro. Una gara in cui i ragazzi si sfideranno nella progettazione di un velivolo ad ala fissa con un peso massimo al decollo di 4 chilogrammi. A giudicare i lavori sarà il Dipartimento di Scienze e Tecnologie aerospaziali del Politecnico di Milano: la giuria di esperti decreterà i primi tre classificati. Il punteggio sarà assegnato in base a tre categorie: completezza del progetto, innovazione e presentazione a distanza.

Attraverso questa esperienza gli studenti potranno approfondire e mettere in pratica conoscenze e abilità in diversi ambiti: in particolare la gara favorisce lo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, ovvero le discipline Stem. La presentazione di Gispa 2025 si è conclusa con il primo volo ufficiale di un velivolo Uav (senza pilota) ad ala fissa, progettato e costruito proprio dagli studenti dell’Isis Ponti di Gallarate.