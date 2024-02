"Adotta un cane o un gatto a distanza"

Al vostro amore piacciono i cani e i gatti ma non può tenerli con sé, perché la casa è piccola, oppure il regolamento condominiale non lo permette? Oggi è il giorno giusto per stupirla/stupirlo. Perché si può pensare a un regalo di San Valentino fuori dal comune, che fa del bene agli animali e costa meno di una serata al ristorante. Stiamo parlando di un’adozione a distanza di un cane o un gatto. La propone la Protezione animali di Legnano, in via Don Lorenzo Milani 24. Con un’offerta minima di 5 euro al mese, l’adozione a distanza permette di assicurare le migliori condizioni possibili agli ospiti della Protezione animali che non hanno ancora trovato famiglia. In tal modo potranno essere curati, nutriti e assistiti per qualsiasi necessità veterinaria. Come funziona? Si sceglie il cane o il micio di cui vuoi fare l’adozione a distanza dal sito o dalle pagine social della Pal. Si manda una mail a adozioniadistanza@protezioneanimalilegnano.org indicando: nome della persona che riceverà il regalo, nome del cane/gatto scelto, e il periodo di adozione (es: Paolo, adozione a distanza di Birba per 3 mesi). Si può fare la donazione online, cliccando sul bottone dedicato nella sezione "adozione a distanza" sul sito https://www.protezioneanimalilegnano.org/adozioni-a.../, o in contanti (direttamente alla Pal di via Don Milani 24, Legnano), o tramite bonifico o versamento. Il destinatario del dono riceve così l’attestato di adozione a distanza e aggiornamenti sul nuovo amico tramite e-mail. In tal modo si creare un legame, e nulla esclude anche una visita sul posto.Silvia Vignati