Addio a Boragno lo storico libraio del centro città

Si è spento nella notte tra sabato e domenica, all’età di 96 anni, Carlo Boragno lo storico libraio di via Milano, nel centro cittadino, dove tante generazioni di bustocchi hanno acquistato i loro libri spesso proprio grazie ai suoi consigli.

Lascia i figli Francesca, Mario e Lodovico e gli adorati nipoti.

Boragno aveva 96 anni e si trovava a Boragni, il borgo nell’entroterra di Finale Ligure, da cui la famiglia è originaria. Si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari.

A dare l’annuncio è stata la figlia Francesca. "Ti ho avuto accanto sempre sino a questa notte che ti sei addormentato sereno per sempre. Nel luogo dove sei nato… che ti ha forgiato e reso l’uomo unico che sei stato per noi tutti". Il post è stato subito riempito da messaggi di affetto e di cordoglio. Sempre la figlia ha ricordato la partenza del padre dalla Liguria alla volta della Lombardia, raccontata tante volte come la trama di un romanzo. "È sempre stato una roccia, per tutti noi. Da giovane partì da questo paesino per andare a Milano in cerca di fortuna. La sua vita cambiò quando incontrò mia madre su una rotonda sul mare. A quel punto venne a vivere a Busto Arsizio e quando mia madre morì continuò a portare avanti la cartolibreria della sua famiglia. Da lì è nata poi la libreria".

L’ultimo saluto a Carlo Boragno si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30, nella parrocchia di San Lorenzo a Orco. Poi la salma verrà trasferita al cimitero di Busto per essere tumulata accanto a quella della moglie Anna.