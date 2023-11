Acquisita l’area lungo il fiume: via alla ciclabile

Si è conclusa l’acquisizione gratuita del Comune, di una parte dell’area di fondovalle lungo la sponda destra dell’Olona, posta a lato della Liuc, per una superficie di 16.953 metri quadri.

L’area sarà riqualificata grazie al progetto MoveOn da 550mila euro, di cui 80mila finanziati dal Comune, che porterà alla realizzazione di una pista ciclopedonale per collegare la pista della Valle Olona, oltre il ponte di via Piave, attraversando l’area diventata proprietà comunale, costeggiando l’Università fino a piazza Soldini e via Binda e terminando, per il tratto castellanzese, nel territorio di Legnano, procedendo da via per Castellanza. "Siamo molto soddisfatti come amministrazione di questo risultato – ha detto il sindaco Mirella Cerini (nella foto) – una presa d’atto essenziale per lo sviluppo della città e del nostro territorio". S.V.