Accordo Liuc-Gruppo San Donato: si formano ingegneri della sanità

Una partnership importante lega la Liuc al Gruppo San Donato. Obiettivo: formare i futuri ingegneri della sanità. Un alleato di prestigio arricchirà sia di contenuti, sia di opportunità l’offerta formativa dell’Ateneo, dedicata all’area del management in sanità. L’accordo di collaborazione fra l’Università Cattaneo e il Gruppo San Donato (realtà che con le sue 58 strutture oggi costituisce il primo gruppo ospedaliero privato italiano), è stato siglato pochi giorni fa. Il Gruppo San Donato diventa così partner (aggiungendosi ad altre significative realtà dell’ambito sanitario) del percorso in Gestione integrata delle aziende e dei servizi in sanità, un’opportunità offerta agli studenti della laurea magistrale in Ingegneria gestionale della Liuc. Il percorso si propone di formare professionisti che possano inserirsi in strutture pubbliche e private del settore sanitario, farmaceutico e medicale, in particolare per valutare le tecnologie sanitarie, con un approccio multidisciplinare, e migliorare processi e più in generale, le performance delle aziende del settore.

A caratterizzare il percorso, alcuni insegnamenti specifici come valutazione delle tecnologie e data science per la sanità, modelli di funzionamento dei sistemi sanitari, strumenti di management delle aziende sanitarie e farmaceutiche. "L’accordo – spiega il prof. Emanuele Porazzi, coordinatore del percorso – si sviluppa in due direzioni. Da un lato, si ha l’opportunità, durante le lezioni, di fruire di testimonianze a cura di professionisti esperti afferenti al Gruppo San Donato, dall’altro sancisce una collaborazione per l’attivazione di tirocini da svolgersi all’interno delle strutture del Gruppo dedicati agli studenti del percorso da effettuarsi durante l’ultimo anno di laurea magistrale o post Laurea". Alla firma dell’accordo erano presenti il presidente del Comitato strategico del Gruppo San Donato Francesco Galli, il presidente della Liuc Riccardo Comerio e il rettore Federico Visconti.

Silvia Vignati