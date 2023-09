Accoltellato a Saronno: Terza aggressione in sei giorni

Terzo accoltellamento in una settimana a Saronno. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in via San Carlo alle porte dell’area della stazione ferroviaria di Saronno sud. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno ma secondo quando raccontato dalla vittima alle forze dell’ordine, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, sarebbe stato aggredito da un ubriaco intorno alle 4. La vittima, un 43enne di origine straniera, ha spiegato di non saper indicare una motivazione ma di essere stato prima aggredito e poi raggiunto da un fendente. Si è trascinato su una panchina dove è rimasto coperto di sangue fino alle 10.30 quando un pendolare l’ha notato ed ha dato l’allarme. Sul posto è arrivata l’ambulanza del Sos di Uboldo e l’autoinfermieristica di Saronno. Aveva ferite al braccio sinistro, alla gamba destra e all’addome. E’ stato portato all’ospedale di Saronno dopo le prime cure sul posto. I carabinieri stanno tentando di risalire all’identità dell’aggressore anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Si tratta del terzo accoltellamento avvenuto a Saronno nell’ultima settimana. Il primo è avvenuto giovedì sera in stazione tra stranieri. Per motivi ancora da acclarare è nata una lite che da urla e schiaffi è degenerata in pugni e schiaffi fino a quando è spuntato un coltello e per terra sono rimasti due feriti. Il secondo episodio all’alba di venerdì in centro con la discussione tra l’ex e l’attuale fidanzato di una saronnese finita con un 22enne sanguinante colpito con un coltello alla gamba. Nel weekend poi la rissa con lancio di bottiglie e sedie e un 58enne finire all’ospedale con una ferita alla testa per essere intervenuto in difesa di una 57enne molestata. S.G.