Abusivi in villetta, residenti esasperati

C’è delusione tra i residenti di via Del Carso a Magenta. Ieri mattina hanno alzato la voce per esprimere il malcontento di fronte ad una situazione di illegalità che prosegue. Quella di una famiglia che ha occupato abusivamente una villetta da quasi due mesi. Il rumore del generatore, utilizzato dalla famiglia abusiva dopo il distacco della corrente, è diminuito. Ma, per chi vive accanto, è comunque fastidioso. I residenti se la prendono con le istituzioni. "Perché non siete ancora intervenuti? - commenta una residente – Perché dobbiamo vivere ancora, sulla nostra pelle, questa situazione caotica e illegale? Ci sentiamo abbandonati a noi stessi". E un’altra aggiunge: "Perché io devo pagare un mutuo per vivere in una casa in maniera onesta e loro no? Perché devo pagare una tassa rifiuti e organizzarmi per la raccolta differenziata, mentre loro hanno fatto tanti sacchi neri che non si sa nemmeno dove siano finiti?". Il presidio è stato indetto da Forza Nuova invitando cittadini e istituzioni. Maria Federico coordinatore per la provincia di Milano: "Abbiamo preferito non portare bandiere o striscioni proprio per invogliare la gente a venire. Siamo al terzo presidio, ma da parte della Giunta non è stato dato alcun segnale verso i cittadini". Il sindaco Luca Del Gobbo (nella foto) ribatte, anzitutto, di non avere ricevuto alcun invito ufficiale a prendere parte al presidio di ieri. "C’è un avvocato con il quale ho già parlato che sta seguendo la vicenda. Esprimo la mia solidarietà a tutti i cittadini che vivono nella preoccupazione e sono pronto ad incontrarli". G.M.