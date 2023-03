Gli allenatori e i minorenni: "In aumento gli abusi sessuali"

Ragazzini prima della partita

La paura di denunciare gli abusi. Il rapporto minorenne-allenatore esposto a facili fraintendimenti e a richieste di favoreggiamenti nel momento in cui la figura della guida sportiva si sostituisce a quella del genitore. La disponibilità ad ascoltare e anche accogliere racconti dolorosi, senza giudicare. L’impegno affinché nessuna ragazza e nessun ragazzo debbano vivere situazioni di violenza, fisica o verbale, nella vita di tutti i giorni e nell’ambiente in cui praticano attività sportiva. Soprattutto, la responsabilità di federazioni sportive nel portare avanti efficaci campagne di formazione all’insegna di un’educazione sportiva e di una sensibilizzazione nei confronti delle diverse declinazioni della parola abuso. Sono queste le tematiche delineate nel corso dell’appuntamento “Insieme contro gli abusi nello sport’’, svolto nella Sala Alessi di Palazzo Marino e promosso dall’associazione “ChangeTheGame’’, fondata da Daniela Simonetti e Alessandra Marzari, con il patrocinio del Comune, che ha visto la partecipazione degli enti sportivi che operano sul territorio milanese e dei loro rappresentanti, dirigenti e tecnici, oltre che di ragazzi, ragazze e famiglie in un dibattito costruttivo. L’assessore comunale allo Sport Martina Riva spiega: "Credo sia doveroso nei confronti di tutte le ragazze e i ragazzi che hanno subito qualsiasi forma di maltrattamento o abuso nell’ambito...