Abbandonano rifiuti. Multe pronte per 6 furbetti

Sei verbali sono pronti con le relative sanzioni nei confronti di altrettanti incivili che hanno abbandonato in giro sul territorio comunale a Venegono Inferiore i sacchi viola, con contenuti non conformi, non differenziati. L’altro giorno Polizia locale e operai del comune hanno controllato il contenuto dei sacchi della spazzatura, l’analisi degli scarti e le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno consentito di arrivare ai responsabili dell’abbandono che presto riceveranno le multe (da 100 a 500 euro). Soddisfatto il sindaco Mattia Premazzi: "Venegono Inferiore è un paese complessivamente pulito e quasi tutti i cittadini hanno imparato le nuove regole della raccolta effettuata da Coinger con i bidoncini della differenziata. Ci sono però alcune persone in precisi punti del paese che non rispettano queste regole, perché non hanno ritirato i contenitori o non sono registrate alla Tari". Un comportamento che, continua il sindaco "Non va bene per il decoro del paese, per l’ambiente e perché i cittadini che rispettano le regole e pagano la Tari si sentono presi in giro da queste persone". Per questo continuano i controlli con ispezione dei sacchi e utilizzo di telecamere e fototrappole: incivili avvisati.R.F.