AB Medica prende il posto della Brenta

Una nuova vita per l’intera

e vasta area della ex Brenta Precompressi di Cerro.

La zona che sorge a ridosso dell’autostrada, è abbandonata da tempo e il Comune si è mosso nei confronti dei provati per ridarle vita. "L’ambito di trasformazione dell’area abbandonata vuole trasformare in fatti concreti le norme di Regione Lombardia destinate alla rigenerazione funzionale di imprese e luoghi dismessi - spiega l’assessore Alessandro Provini -. Il nuovo Pgr prevede la riconferma del tessuto produttivo ed, in questo ambito particolare abbiamo già iniziato le interlocuzioni con gli attuatori, ovvero un’azienda molto importante che ha già una sede a Cerro Maggiore per realizzare una struttura imprenditoriale di qualità

che possa avere ricadute occupazionali". L’azienda in questione è l’Ab Medica

che ha già una sede a Cerro. "Particolare attenzione sarà dedicata allo studio del traffico e alla mitigazione dell’impatto sulla viabilità. Inoltre è prevista a carico dell’operatore la continuazione della pista ciclabile per collegare le aree verdi ‘ex Mondellini’ alla rete ciclabile cittadina. Infine sarà curata particolarmente la dotazione di parcheggi pubblici. Per quanto riguarda la struttura del progetto tutto è rimandato ai primi mesi del 2024, quando sarà approvato

il Pgt e saranno definitivi i valori applicabili nella zona, "ma sicuramente abbiamo già richiesto una grande attenzione al verde e, appunto, alla viabilità". Ch.S.