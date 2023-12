A8, un secolo di autostrada vale una mostra

Fino a giovedì 1 febbraio 2024 Villa Recalcati ospiterà "A8cento: La viabilità veloce compie 100 anni. Autostrada Milano-Lainate-Varese", la mostra celebrativa sulla storia del primo tratto autostradale al mondo inaugurato il 21 settembre 1924 dal re d’Italia Vittorio Emanuele III. L’evento, ideato da Maurizio Gandini, apre un anno di iniziative che culminerà appunto nella celebrazione del centenario dell’Autolaghi. All’inaugurazione sono intervenute numerose autorità, a partire dal padrone di casa, il presidente della Provincia Marco Magrini, fino ai sindaci di Varese e Gallarate Davide Galimberti e Andrea Cassani e all’onorevole Andrea Pellicini. L’esponente di Fratelli d’Italia ha sottolineato la necessità di collegare al meglio l’area servita dall’A8 con il nord della provincia. "Sulla Vergiatese sono state finanziate tre rotonde e ne mancano altre tre: deve essere un obiettivo fondamentale per tutto il Varesotto". Per Regione Lombardia ha inviato un videosaluto il presidente Attilio Fontana, che ha ricordato un altro primato dell’A8, cioè la recente inaugurazione della quinta corsia, primo caso per un’autostrada italiana. Presente invece l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso. "Considero le autostrade - ha sottolineato - non solo asfalto, ma soprattutto come qualcosa che possa favorire la crescita, lo sviluppo e lo scambio di idee. Inevitabilmente questa importantissima via di collegamento è sinonimo di intrecci di storie e di viaggi, di scoperte inaspettate e di rapporti umani". Seguiranno nel 2024 un francobollo celebrativo e attività con istituzioni, scuole e associazioni. La mostra presenta documenti storici e cimeli d’epoca tra cui pompe di benzina vintage provenienti dal Museo Fisogni di Tradate. L’esposizione è allestita nell’atrio di Villa Recalcati ed è visitabile con ingresso libero dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12:30.L.C.