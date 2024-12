A scuola di sicurezza e legalità. Una settimana di laboratori: "Sensibilizziamo i più giovani"

Prevenzione sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione civile e lotta contro le violenze. Al’istituto superiore Falcone, dal 10 al 18 gennaio, andrà in scena la “Settimana della sicurezza”. Nella serata di apertura, alle 21 si terrà un intervento della dottoressa Cristina Romano, direttore di Diabetologia dell’Asst Sette Laghi, per riflettere sull’importanza di uno stile di vita sano. Nel corso della settimana saranno organizzate numerose attività educative, come laboratori interattivi che offriranno agli studenti strumenti pratici per comprendere e affrontare le sfide legate alla sicurezza in diversi ambiti della vita quotidiana.

Sabato 18 gennaio la conclusione della manifestazione con una giornata intensa e articolata. Si comincerà alle 8,30 con un corso dedicato all’uso dei defibrillatori automatici, organizzato dall’associazione “Ama il tuo Cuore” e tenuto dal professor Roberto Canziani, poi un incontro sulla sicurezza con la protezione civile.

La mattinata proseguirà alle 11 con l’intervento del Prefetto di Varese, dei rappresentanti dell’ufficio scolastico regionale e territoriale e delle forze dell’ordine, a testimonianza dell’importanza del tema per le istituzioni locali e nazionali. In programma l’incontro con la dottoressa Silvia Nanni dal titolo “Intersezioni pericolose” sulle violenze di genere, il cyber bullismo e sulle strategie di prevenzione. La giornata si concluderà con la premiazione del concorso “SuperEroi Manga”, un’iniziativa che ha coinvolto studenti e appassionati nella creazione di storie e personaggi ispirati alla sicurezza. R.V.