La Polizia di Stato ha festeggiato ieri il suo 169esimo anniversario. Una ricorrenza che anche quest’anno è stata celebrata in modo sobrio, con una cerimonia ristretta all’esterno della Questura, a causa della situazione di emergenza sanitaria. E proprio la pandemia ha caratterizzato buona parte dell’attività della Polizia negli ultimi 12 mesi. Da marzo 2020 a febbraio 2021 gli agenti sono stati costantemente impegnati in controlli relativi al rispetto delle norme anti-Covid nei centri abitati, nelle strade, nelle stazioni e in aeroporto. Più di 800mila le persone controllate, di cui 1542 sanzionate per non aver ottemperato alle regole e 67 denunciate per aver violato il divieto di allontanarsi da casa durante il periodo di quarantena. A Malpensa la Polizia di frontiera si è occupata del monitoraggio dei passeggeri: 87 persone hanno cercato di imbarcarsi malgrado risultassero positive al virus. Sono stati inoltre controllati 288 esercizi commerciali, con 15 sanzioni emesse. Ma il coronavirus non ha fermato i traffici di sostanze stupefacenti: nell’ultimo anno si è anzi registrata una netta crescita dell’attività antidroga.

La squadra mobile ha arrestato 36 persone e deferito in stato di libertà altri 39 soggetti. Particolare attenzione è stata dedicata anche al contrasto alla violenza sulle donne. A Varese è stato fermato l’autore di oltre 10 aggressioni sessuali, e nel complesso sono stati emessi 64 provvedimenti di ammonimento nei confronti di responsabili di violenza domestica e stalking.

Lorenzo Crespi