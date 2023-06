40enne Colpito con Calci in Viso a Canegrate Durante Rissa

Colpito con violentissimi calci in faccia mentre era a terra durante una rissa. Un 40enne è finto in condizioni piuttosto serie con una commozione cerebrale all’ospedale di Legnano dove è stato portato dopo aver preso diversi calci in pieno viso di notte in una strada di Canegrate. A scatenare la rissa fra due gruppi di persone, un acceso diverbio fra due compagnie in piena notte, anzi quasi al mattino visto che erano le 5,20. Il tutto è accaduto in via San Giovanni bosco a Canegrate in zona Cascinette vicino ad un locale. La miccia? Uno sguardo di troppo verso una ragazza che ha scatenato poi la reazione del gruppetto rivale.

Pare che il 40enne sia stato spintonato finendo a terra e i rivali hanno cominciato a colpirlo con violenza in pieno viso per poi scappare. Sul posto oltre all’ambulanza della croce rossa anche i carabinieri di Legnano che stanno indagando sulla vicenda che ha portato all’aggressione dell’uomo. A Canegrate qualche settimana fa la rissa in stazione fra sudamericani e nordafricani aveva portato al ferimento di una persona colpita con un taglierino in pieno giorno. "Rattrista - dice il sindaco Matteo Modica - sapere che qualche ragazzo oggi per uno sguardo di troppo risolve la sua giornata menandosi". Ch.S.