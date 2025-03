“Se non paghi diffondo le tue foto sexy e chiedo i soldi ai tuoi familiari”. Un arresto per estorsione aggravata

Gallarate (Varese), 3 marzo 2025 – Un 35enne italiano è stato arrestato per estorsione aggravata nei confronti di un conoscente. L'uomo, minacciando la diffusione di foto sessualmente esplicite ritraenti la vittima, era riuscito ad estorcere complessivamente la somma di 22mila euro. I ricatti andavano avanti da più di un anno.

Il malcapitato, lo scorso 13 febbraio si è recato al Commissariato di Busto Arsizio, per denunciare quanto stava vivendo dal 31 dicembre 2023. Subito sono iniziati gli accertamenti dei poliziotti dai quali è emerso che l'arrestato avesse fatto credere di aver anticipato 48mila euro per saldare il conto di una presunta prestazione sessuale di gruppo alla quale la vittima avrebbe dovuto partecipare, ma dalla stessa non fruita, motivo per il quale pretendeva da essa la restituzione di almeno metà di tale importo.

Sfruttando le ragioni del finto prestito l'uomo minacciava di richiedere tale cifra ai familiari del malcapitato e di diffondere materiale sessualmente esplicito ritraente quest'ultimo, il quale intimorito continua a cedere alle minacce. Nel tempo e in più riprese, l’arrestato era riuscito ad estorcere ingenti somme di denaro fino ad arrivare a 22mila euro.

Gli investigatori, dopo aver organizzato alcuni appostamenti, sono riusciti a intercettare uno scambio di denaro estorsivo, intervenendo in flagranza di reato. Il trentacinquenne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.