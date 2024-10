Incanti con i Vini dai Laghi: a Varese un viaggio fra degustazioni per amanti del nettare degli dei

Varese – Ventiquattro cantine provenienti da diverse regioni d’Italia saranno protagoniste a “Vini dai Laghi”, evento che si apre questa sera a Villa Recalcati a Varese, con una degustazione che abbina vini a prodotti del territorio. Venerdì sera un incontro su vino e salute e un’altra degustazione, prima di entrare nel clou dell’evento che sarà sabato e domenica.

Per due giorni gli spazi della Provincia di Varese ospiteranno l’iniziativa che vuole promuovere la produzione vitivinicola del Varesotto. Una realtà in crescita negli ultimi anni, con 9 cantine che fanno parte dell’Associazione viticoltori varesini. L’obiettivo è anche quello di confrontarsi con realtà più rodate di altre aree di produzione, con la caratteristica comune di provenire da zone di lago.

“Ci si confronta coi migliori per migliorare: non abbiamo chiamato cantine gigantesche perché noi siamo medi, piccoli e micro”, spiega il presidente Marco Visconti. E così ci saranno produttori dai laghi del Trentino, ma anche Lombardia (e il vicino Canton Ticino), Piemonte, l’Umbria col Trasimeno e fino a Pozzuoli in Campania. A presentare il ricco programma del weekend le istituzioni, con il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello e la vicesindaca di Varese Ivana Perusin.

Fabio Ponti di Slow Food Lombardia ha invece illustrato la formula dell’evento, che vedrà affiancati ai vini i produttori gastronomici locali con le bancarelle del Mercato della Terra del Piambello più qualche “chicca” da fuori come il formaggio storico ribelle e la brisavola dalla Valtellina. L’ingresso all’evento è gratuito: per assaggiare i vini invece si può acquistare un kit degustazione. Info su vinidailaghi.it.