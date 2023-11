Lucine di Natale di Leggiuno 2022, tutte le info: date, orari e biglietti

Leggiuno (Varese) - Tornano le lucine di Natale di Leggiuno, uno degli eventi natalizi più attesi di tutta la Lombardia e fra i principali a livello nazionale. Una fama che, paradossalmente, si era ritorta contro all'evento, costretto ad alzare bandiera bianca dopo l'edizione 2018 perché diventato ormai troppo grande e complesso da gestire per il paesino sul lago Maggiore.

Adesso invece, dopo due anni di assenza e l'edizione 2021 in trasferta a Laveno Monbello, le suggestive illuminazioni torneranno ad abbellire l'abitazione di Lino Betti, creatore dell'evento, e tutto il paese. L'appuntamento è dal 3 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, o meglio dal 3 al 23 dicembre e dall'1 all'8 gennio, dal momento che il villaggio natalizio resterà chiuso fra il 24 e il 31 dicembre.

Orari e prenotazioni

Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.30 alle ore 23. La biglietteria apre alle ore 16:30. E' possibile acquistare il proprio biglietto anche online sul sito lucinedinatale.it, scegliendo giorno e orario della visita.

Biglietti

Il costo dell'ingresso al villaggio è di 7 euro. E' previsto un biglietto ridotto a 5 euro per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni e per i disabili mentre i bimbi fino a 2 anni entrano gratis. Si può inoltre acquistare il Pacchetto Vip (18 euro) che prevede ingresso con accesso prioritario (ovvero salta-fila), una tazza di cioccolata calda oppure vin brulè e una tazza di ceramica da collezione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili ma è possibile modificare online giorno e orario della visita.

Lucine di Natale di Leggiuno

La storia

Le lucine di Natale nascono da un’idea del leggiunese Lino Betti. Le prime luci le ha acquistate in una città del Brasile, Paese natale della moglie: 100 dollari per un primo fascio di lucine. Era il 1999 e da quel giorno, ogni anno, la collezione si è arricchita fino ad arrivare a 500mila lucine. “Da quel primo fascio di lucine, di strada ne abbiamo fatta tanta e credo di essere riuscito, insieme ai tanti collaboratori, a dare vita a uno spettacolo emozionante”, commenta Betti con orgoglio. Anno dopo anno, il signor Lino ha trasformato Leggiuno nel paese delle lucine di Natale: casa sua e il suo giardino in breve tempo sono diventati una vera attrazione per tanti adulti e bambini. Da lì, come nelle favole natalizie, il fautore dell’iniziativa ha deciso con l’aiuto di molti collaboratori di illuminare l’intero paese: grotte glaciali, castelli fiabeschi, prati fioriti, alberi, renne, senza tralasciare piccoli dettagli come funghi e lumachine luminose. Con sempre nuove sagome e nuovi suggestivi allestimenti per un evento mai ripetitivo, le lucine di Natale di Leggiunio sono diventate un appuntamento irrinunciabile.