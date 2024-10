Busto, investito ciclista 83enne: è grave

Busto Arsizio (Varese), 21 ottobre 2024 – È grave un anziano di 83 anni che oggi, lunedì 21 ottobre, è stato investito in via Contardo Ferrini all’altezza del civico 16. La vittima si trovava in sella alla sua bicicletta, quando un’automobile lo ha centrato. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari in ambulanza e gli agenti della polizia locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente è avvenuto alle 10,50. L’impatto è stato violento e l’anziano ciclista è cauto rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico e altri traumi al volto, alla schiena, a un braccio e a una gamba.

È stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Legnano e le sue condizioni sono critiche. Ai ghisa spetta ora raccogliere i rilievi, ascoltare la testimonianza dell’automobilista e acquisire eventuali immagini delle telecamere della zona, per cercare di delineare con esattezza la dinamica del sinistro. Pochi minuti prima, un’altra donna era stata investita in via Magenta. Anche in questo caso sul posto sono arrivate ambulanza e l’automedica. La vittima ha 55 anni ed è stata portata in ospedale in codice giallo.