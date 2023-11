Vigevano cerca il colpo a Rieti. Cantù si misura con Casale

"Siamo consapevoli di affrontare una squadra quadrata ma siamo in striscia positiva da due turni e pensiamo a fare il colpaccio". Coach Lorenzo Pansa guarda con interesse alla gara della sua Elachem Vigevano oggi pomeriggio alle 18 a Rieti. "I nostri avversari sono una neopromossa atipica - li descrive - perché dopo il fallimento della Poule Promozione di giugno hanno rivoluzionato il roster puntando su italiani di valore e una coppia americana di sicuro livello per la categoria. Nonostante questo noi siamo in crescita e un colpo importante potrebbe cambiare il volto al nostro campionato". Nella 10° giornata, dopo l’anticipo di venerdì Wegreenit Urania Milano-Torino, oggi Cremona ospita Agrigento mentre Cantù, prossima avversaria di Vigevamo, riceve Casale Monferrato in turno sulla carta favorevole ai ducali. Treviglio invece rende visita a Latina, ultima della classe.

Umberto Zanichelli