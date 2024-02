Via alla Prima Divisione Ifl. Gli Skorpions Varese sono pronti. L’esordio in casa con i Guelfi

L’anno scorso era arrivata un’insperata semifinale, conquistata da veri e propri outsider. Questa volta invece gli Skorpions Varese vogliono essere protagonisti. L’ambiente è carico in vista dell’esordio nella prima divisione Ifl, la lega italiana del football americano. Sabato 3 marzo si parte in casa con i Guelfi Firenze come ospiti. Varese si presenta con un roster rafforzato in cui spicca il quarterback ex Nfl Ryan Griffin. Nel suo palmares può vantare un’esperienza decennale nei Tampa Bay Buccaneers, con cui ha anche conquistato un Super Bowl in squadra con il leggendario Tom Brady. "Qui mi sono ambientato bene - racconta - da giovane avevo il sogno di giocare in Europa e finita l’avventura in Nfl la proposta di Varese mi è piaciuta fin da subito. Sono rimasto impressionato dal livello dei giocatori italiani". A guidare la squadra confermatissimo nel ruolo di coach Nick Holt. "Quest’anno non possiamo nasconderci - il commento del general manager Enzo Petrillo - abbiamo tutto per fare bene". Lorenzo Crespi