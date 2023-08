Trofeo Silvio Berlusconi: quando, orario e dove vederlo in tv

Milano, 6 agosto 2023 – E’ pronto al debutto il “1° Trofeo Silvio Berlusconi”, un’iniziativa nata con lo scopo di onorare e tenere viva la memoria del politico e imprenditore lombardo, scomparso lo scorso 12 giugno, all’età di 86 anni.

L’ex premier, come è noto, oltre ad essere stato uno dei massimi esponenti della politica italiana degli ultimi decenni, è stato anche un uomo legatissimo al mondo del calcio. Dopo aver vinto ben 29 trofei in totale con il Milan, di cui è stato presidente dal 1986 al 2017, nel 2018 Berlusconi acquistò il Monza riuscendo a riportarlo in Serie A nel 2022.

Ecco perché saranno proprio il Milan di Stefano Pioli e il Monza di Raffaele Palladino a contendersi ogni anno, alternando gli stadi, il Trofeo Silvio Berlusconi.

Il “Trofeo Berlusconi” si terrà martedì 8 agosto, all‘U Power Stadium di Monza. Nel 2024 si giocherà a San Siro.

Il “Trofeo Berlusconi” andrà in onda in diretta, in esclusiva, su Canale 5 dalle 20.40 e, per chi si trova all’estero, su Mediaset Italia. La serata sarà presentata da Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari e al commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordocampo Alessio Conti e Claudio Raimondi.

Al centro della serata, il derby tra le due squadre della storia calcistica di Silvio Berlusconi: il Monza e il Milan. Al termina della gara è prevista la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della prima coppa intitolata al presidente che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club.

Il match è importante, oltre che per il trofeo in sé, anche come test di pre-campionato, essendo sia il Milan che il Monza fra le compagini che animeranno la Serie A. Dunque ci sarà certamente da divertirsi e non soltanto per i tifosi delle due squadre in campo, ma per tutti gli amanti del calcio e dello sport in generale.

Prima della gara, avrà luogo un evento emozionante: l’esibizione del Volo, il gruppo musicale italiano celebre in tutto il mondo, accompagnato da una coreografia di piccoli tifosi che entreranno festosamente sul terreno di gioco.

Grazie alla nuova capienza saranno 16.917 i tifosi presenti allo stadio di Monza per assistere alla sfida. Un sold out che segna il nuovo record della storia biancorossa proprio nel giorno del ricordo del Presidente Silvio Berlusconi. AC Monza ha fatto sapere che le casse dello stadio rimarranno quindi chiuse nel giorno della partita e ha invitato tutti gli spettatori a recarsi con largo anticipo allo stadio al fine di evitare code agli ingressi, che apriranno alle 19.