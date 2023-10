Tritium sorprende la Varesina, 2-1 al "La Rocca"

Il calcio è il regno delle sorprese. La Tritium fanalino di coda si impone al "La Rocca" per 2-1 sulla Varesina 2ª e reduce da 3 acuti consecutivi. Vittoria meritata per i biancocelesti che colgono così la 2ª posta piena. I biancocelesti mettono la freccia al 18’ con Gnaziri che raccoglie una sponda di testa di Valente e infilza Basti con un tiro dal limite. Al 2’ della ripresa Lazzaro calcia magistralmente una punizione che Basti può raccoglie in rete. La Varesina al 26’ accorcia con Gasparri che devia in rete sulla linea di porta

Cristiano Comelli