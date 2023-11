Stop per le Nazionali, si torna a giocare il 19. Il Sanga prepara la sfida-salvezza con Sassari

Weekend di riposo nel mondo del basket della Serie A1 femminile per lasciare spazi alle partite delle varie Nazionali per la qualificazione agli Europei del 2025. Le azzurre hanno giocato due partite contro Grecia e Germania, ma sanno già di essere qualificate visto che il torneo si giocherà proprio nel nostro Paese tra le varie sedi programmate. Il campionato torna di scena per il Repower Sanga Milano domenica 19 contro Sassari in una sfida importante per scappare via dalla zona playout. Sempre domenica 19 sarà il turno anche del Brixia Basket che al PalaLeonessa di Brescia attende la Passalacqua Ragusa con l’obiettivo di mantenere una condotta da playoff e non sprofondare nelle zone basse. Sarà ancora riposo per il Geas Sesto San Giovanni, invece, che approfitterà anche del turno di stop dovuto al fatto che il massimo campionato è composto da 13 squadre. Così le rossonere avranno l’opportunità di recuperare dai tanti infortuni. S.P.