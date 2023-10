"Siamo una squadra con tanto carattere. Ma dobbiamo trovare più continuità"

Il dopo-Reggiana, in casa Vanoli Cremona, è di riflessione. La squadra di Demis Cavina ha giocato sino alla fine con una candidata ai playoff, arrendendosi solo ai 28 punti di un clamoroso Langston Galloway, non a caso ex Nba. Non è bastato il miglior Nathan Adrian di sempre in Italia, 24 punti con 8 rimbalzi, o uno Zegarowski sempre più al comando. Tocca a Demis Cavina indicare le pecche: "Abbiamo fatto buone cose, ma dobbiamo trovare soluzioni allo scopo di assumere maggiore continuità nel corso della partita, specialmente per migliorare il rendimento negli avvii di gara". Resta la personalità: "Dal punto di vista del carattere, siamo una grande squadra; sono contentissimo dei miei ragazzi".