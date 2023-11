Olimpia, alza la voce. Al Forum la capolista Venezia

Strano a dirsi, ma questa volta l’assalto alla capolista è l’Olimpia che deve farlo ad un’altra formazione. In questo caso è la Reyer Venezia che quest’oggi arriva al Forum di Assago alle 18.15 per l’ottavo turno di campionato. Se l’Armani ha già inciampato tre volte in stagione, Venezia invece ha avuto solo una sconfitta e così guida la classifica con 6 successi insieme a Virtus Bologna e Brescia (scontro diretto domani sera tra loro). Dunque, dopo le fatiche della doppietta europea, proprio contro Bologna e contro l’Efes Istanbul, i biancorossi devono chiudere il cerchio della settimana con una partita decisamente complicata seppur tra le mura amiche. Eppure Milano non può attardarsi neanche troppo in classifica quindi dovrà giocare questo partita con il piglio di chi la gara la deve vincere per forza. Anche per dare un segnale al campionato dove i ko con Napoli, Pesaro e Scafati ovviamente hanno fatto rumore. La sfida è prestigiosa, non ci sarà il rischio di sottovalutare l’avversario. Venezia sta attraversando un buon momento, attenzione a Bobby Brown Jr. e Rayjon Tucker. Per i biancorossi tornano le scelte del turnover, coach Ettore Messina dovrà decidere se puntare sull’energia sotto le plance di Ismael Kamagate o meno. Sandro Pugliese