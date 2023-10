Monza ci prova ancora ma è solo Perugia: 3-0

Prima sconfitta, all’esordio in casa, per la Mint Vero Volley Monza, schiacciata in 3 set dalla Sir Susa Vim Perugia, capolista in Superlega. La squadra del Consorzio, reduce dalla roboante vittoria in casa della Cucine Lube Civitanova, spinta dai 3360 spettatori, è partita bene, tenendo testa a quella che sulla carta sembra (come successo negli ultimi anni, senza che poi i pronostici venissero confermati) la favorita per lo scudetto. Ran Takahashi, subito positivo sia in attacco che soprattutto in battuta la settimana scorsa, è stato il punto di riferimento per un ottimo Cachopa, mentre Arthur Szwarc, pur puntuale, ha mancato un paio di palloni decisivi nel finale punto a punto, regalando l’1-0 agli ospiti. Monza però non è una squadra che molla e nel 2° parziale ha dato ancora di più, difendendo alcuni palloni difficili e volando sul 17-12, nonostante gli sforzi dall’altra parte con un ottimo Kamil Semeniuk. Nel momento più difficile però è salito in cattedra Wilfredo Leon che ha firmato il parziale del sorpasso, prima di un brutto errore di Flavio che ha rimandato ogni verdetto ai vantaggi. I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno rimesso anche la testa avanti ma alla fine un muro di Jesus Herrera è valso lo 0-2. Perugia, che all’esordio 7 giorni prima aveva passeggiato in casa con la neopromossa Farmitalia Catania ma che già domani sarà impegnata nella semifinale di Supercoppa a Biella contro l’Itas Trentino, non si è fatta sfuggire l’occasione di chiudere i conti in 3 set, risparmiando energie preziose in vista del grande appuntamento infrasettimanale. Monza ha provato a restare in scia, pareggiando i conti a quota 15 dopo che un servizio vincente di Sebastian Solè e un 1° tempo di Flavio erano valsi il +3 per gli umbri, ma dopo il time out chiamato saggiamente da Angelo Lorenzetti è arrivato un nuovo break tutto di Semeniuk (quattro attacchi praticamente consecutivi) che ha di fatto chiuso i conti, prima del muro finale di Oleh Plotnytskyi. MINT VERO VOLLEY MONZA-SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3 (23-25, 30-32, 22-25).