Milano in casa schianta Pinerolo: 3-0

Sesta vittoria stagionale in Serie A1 per l’Allianz Vero Volley che tra le mura amiche ha schiantato con un netto 3-0 la Wash4Green Pinerolo, confermando così il suo buon momento di forma. Coach Marco Gaspari, in un periodo con una partita ogni 3 giorni, ha scelto di far riposare ancora Myriam Sylla, inserendo Helenza Cazaute come schiacciatrice. La francese, già titolare martedì nella vittoriosa partita di Champions League in casa del Mulhouse Alsace, ha risposto ancora presente in un 1° set da 5 cinque, due servizi vincenti e con il 100% di ricezione perfetta. Anche capitan Alessia Orro, subito a segno dalla linea dei 9 metri al primo pallone, ha dato un bel contributo con 3 palloni messi a terra, appena uno in meno di Paola Egonu in un parziale a senso unico. Le ospiti, presentatesi in Lombardia forti di un sorprendente 5° posto alle spalle solo delle big (complice anche un calendario che le ha viste opposte quasi solo a formazioni di pari livello), non hanno confermato le attese della vigilia e anche nel 2° set hanno faticato a restare in scia delle blasonate rivali che hanno poi piazzato l’allungo decisivo con Nika Daalderop e la solita Paola Egonu. Più equilibrato il 3° parziale, con Pinerolo che è riuscita a mettere la testa avanti sul 9-11, salvo poi subire la rimonta di Milano che ha chiuso i conti con autorevolezza (e un devastante turno al servizio di Egonu, tanto per cambiare top scorer alla fine, con 20 punti). La squadra del Consorzio tornerà in campo mercoledì alle 19, all’Opiquad Arena di Monza, per il recupero della 4ª giornata, contro Chieri.

ALLIANZ VERO MILANO-WASH4GREEN PINEROLO 3-0 (25-16, 25-19, 25-17). A.G.