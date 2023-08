Longo cambia 10 e il Como trova il pari: arrivano i colpi per l'attacco

Il Como pareggia 1-1, contro il Pisa nell’ultima amichevole stagionale prima dell’esordio in Coppa Italia di domenica prossima alle 21 a Lecce. Longo (nella foto) parte con il rinnovato 4-4-2, con la formazione titolare che dovrebbe debuttare in Coppa Italia a Lecce domenica prossima. Semper in porta, Odenthal e Barba come centrali difensivi, Cassandro e Ioannou sugli esterni. A centrocampo la nuova coppia centrale Bellemo Abildgaard, con Kone a destra e Chajia a sinistra, in attacco Cutrone e Cerri. Il primo tempo con poche emozioni finisce 0-0. Abildgaard si è messo in luce con delle buone giocate, mentre Cerri e Cutrone stanno trovando la migliore forma. A inizio ripresa entra Baselli al posto di Kone e il Pisa va in vantaggio con un tiro di Tramoni, su passaggio di Sibilli al 10’. Dopo il gol subìto, Longo cambia tutto inserendo dieci nuovi giocatori. Il pareggio dei lariani arriva al 22’ su rigore, dopo l’atterramento di Gabrielloni in area da parte di Canestrelli, segna Da Cunha dal dischetto.

Intanto si è ai dettagli per l’arrivo del difensore Marco Curto del SudTirol, che firmerà un contratto fino al 2027. Il SudTirol incasserà un milione di Euro bonus inclusi. Ora per completare la rosa mancano un trequartista e un attaccante, che potrebbero essere i colpi in casa azzurra della stagione. La presenza a Como in questi giorni di Mirwan Suwarso, il braccio destro della famiglia Hartono, indica che gli acquisti potrebbero essere fatti a breve.

Enrico Levrini