La Pro Sesto non punge: finisce 1-0 per il Legnago La Pro Sesto incappa in un brutto scivolone contro il Legnago Salus: tatticismo e contrasti in campo, ma lo spettacolo latita. Primo tempo con il gol di Rocco, poi il pari di Bruschi. Nel secondo tempo Arras prova il tiro ma senza successo. La Pro Sesto non riesce a pareggiare.