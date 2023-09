Girone B: Pareggio Carate Brianzafa-Ponte San Pietro, Delusi gli Orobici

CARATE BRIANZA

Fa tutto, o quasi, Riccardo Cerini che nel primo tempo devia involontariamente alle spalle di Bassi la conclusione da fuori area di Gaetani per il vantaggio della Folgore Caratese. Poi il numero 5 dei blues di Ponte San Pietro si fa ampiamente perdonare nel 2° tempo spingendo in fondo al sacco uno spiovente da sinistra per il definitivo, e giusto, 1-1 finale. Anche se, ad onor del vero, è la squadra orobica a recriminare di più per il punteggio finale. Dopo il pari è infatti il Ponte a cercare con più convinzione il gol del 2-1 anche se Macchi nei venti minuti finali non correrà particolari pericoli. Ro.San.