Fabregas e il nuovo Como: "Ma serve tanto coraggio"

Difficile trasferta per il Como a Bolzano, dove al Druso alle 16,15 affronterà il Sudtirol. Gli altoatesini, anno un gioco, molto aggressivo, con pressing sui portatori di palla che può dare molto fastidio al gioco di fioretto, voluto da Fabregas. Saranno assenti per infortunio Iovine e Arrigoni, più Baselli che sconterà la seconda giornata di squalifica, delle tre. Anche Kone non è al meglio, quindi a centrocampo vedremo la coppia Abildgaard – Bellemo, mentre in attacco è probabile il tridente di trequartisti a supporto di Cutrone.

"Sarà un match duro, dovremo affrontarlo con molto coraggio" dice mister Fabregas.

(4-2-3-1): Semper; Curto, Barba, Odenthal Sala; Abildgaard, Bellemo; Da Cunha, Verdi, Chajia; Cutrone.

RISULTATI: Palermo-Catanzaro 1-2, Cosenza-Ternana 1-3, FeralpiSalò-Cittadella 0-1, Modena- Reggiana 2-1, Pisa-Cremonese 0-0, Venezia-Ascoli 3-1.

PROGRAMMA: Spezia-Parma, Brescia-Sampdoria, Lecco-Bari, Sudtirol-Como.

CLASSIFICA: Venezia 33, Parma 30, Catanzaro 27, Cremonese, Modena 26, Como, Cittadella 25, Palermo 24, Cosenza 19, Bari, Pisa 18, Sudtirol 17, Sampdoria, Reggiana 16, Brescia 15, Ascoli, Lecco 13, Ternana 11, Spezia 10, FeralpiSalò 7.

Enrico Levrini