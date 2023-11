Cantù di Moraschini parte con un successo

Nella prima di Riccardo Moraschini in tribuna l’Acqua San Bernardo Cantù si conferma in un ottimo momento piegando senza grossi problemi le resistenze della Sebastiani Rieti. 81-66 il finale, gara girata già con il 25-10 del 1° quarto, a conferma del grande approccio della squadra di Cagnardi. Miglior marcatore è Hickey con 20 punti, 19 per Nikolic, 13 per Berdini e anche Young va in doppia cifra con 11. Moraschini, fermo da tempo, non va nei 12 per ragioni regolamentari, e dopo l’ufficializzazione di sabato inizierà ad allenarsi con i compagni solo da martedì. Per i laziali sono 19 di Dustin Hogue con 9 rimbalzi. Netto successo anche per la Elachem Vigevano che piega Agrigento 85-71. 825 da 3 per i ducali, la differenza sta nelle 18 palle perse imposte dalla difesa e nei 20 assist di squadra. Smith è semplicemente immarcabile con 28 punti, figlio di un 1012 da 2 con 9 rimbalzi e anche 5 assist. Doppia al suo fianco di Wideman, 13 punti e 10 rimbalzi, 13 anche per Rossi che subisce ben 6 falli. Agrigento, dopo un grande 1° tempo, segna solo 25 punti nella ripresa cadendo sino al -14 definitivo. 21 punti per Ambrosin.

Tesissimo infine il derby lombardo tra Treviglio e Juvi Cremona. A 30 secondi dalla fine Medford riporta gli ospiti a -2, qui Vitali perde palla ma Musso manca la tripla del sorpasso. Sono quindi decisivi i liberi di AJ Pacher a due secondi dalla sirena per fissare il disavanzo finale. Per gli orobici sono 22 di Harris, che chiude con 45 da 2 e 46 da 3 oltre a 4 rimbalzi e un rotondo 23 di valutazione. 15 per Pacher con 8 rimbalzi, Luca Vitali, palla persa finale a parte, garantisce un’altra prestazione sontuosa con doppia da 10 punti e 13 rimbalzi. Alla Juvi non basta un ottimo Tortu, 25 punti con 915 dal campo, 22 con 11 assist per Medford. In classifica Cantù sale a -2 della capolista Trapani e stacca Torino, ko con i siciliani nel prestigioso anticipo di sabato. Treviglio sale in terza posizione. A.L.M.