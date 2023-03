Mantova Calcio: la strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta

Domenica 12 i biancorossi giocheranno a Piacenza (dalla pagina Facebook Mantova 1911)

Mantova, 6 marzo 2023 – Con quattro punti in due partite la “missione” di mister Mandorlini alla guida del Mantova è iniziata senza dubbio sotto i migliori auspici. Risultati di sicuro valore, resi ancora più importanti perché maturati al termine di confronti diretti con rivali nella corsa verso la salvezza.

Al di là di ogni considerazione sul gioco espresso dai virgiliani, la prima nota che emerge è che i biancorossi, da diverse settimane prigionieri dei zona play out, sono riusciti a risalire per lo meno sulla soglia della zona-spareggi (condivisa con la Pergolettese) ed anche questo è un aspetto che potrebbe rivelarsi prezioso in chiave futura, trasmettendo convinzione e tranquillità a Guccione e compagni che, proprio come capita nella vita, sono chiamati a guardare subito avanti perché li attende un nuovo, impegnativo esame.

Un autentico test della verità che domenica 12 porterà il Mantova a giocare in casa del Piacenza fanalino di coda una partita che emetterà un giudizio fondamentale sull’inizio del ciclo-Mandorlini. Gli emiliani, dal canto loro, sono obbligati a dare tutto per vincere, mentre i virgiliani, oltre a cancellare lo scivolone patito all’andata, devono trovare la forza per compiere un altro passo in avanti.

Proprio prendendo spunto dal sofferto successo con la Triestina (che alla vigilia veniva indicata come una delle squadre più in forma del girone), l’allenatore biancorosso ha indicato ai suoi giocatori le caratteristiche che devono guidare i suoi giocatori nella rincorsa alla salvezza. Un gruppo che deve rimanere unito e compatto, concentrato e solido in ogni fase della partita, imparando anche a soffrire quando necessario, ma sempre mettendo in campo tutte le qualità a disposizione per centrare quel traguardo nel quale questo Mantova può e deve credere.